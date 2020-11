Winkeliers gaan strenger toezien op naleving coronaregels

Dat heeft de detailhandel afgesproken met minister Wiebes, staatssecretaris Keijzer (beide Economische Zaken) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Tijdens de laatste persconferentie over de coronacrisis stipte premier Rutte al aan dat het soms een tandje beter moet in supermarkten. Het najaar is traditioneel de drukste periode met Sinterklaas, Kerst en het uit Amerika overgewaaide koopjesfestijn ’Black Friday’.

„Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben winkeliers en winkelmedewerkers hard gewerkt om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, legt het ministerie van Economische Zaken uit in een verklaring. „Toch ziet het kabinet dat een extra stap nodig is om het virus de komende tijd onder controle te krijgen en te houden. Veilig winkelen speelt daarbij een belangrijke rol, zeker in de drukke decembermaand.”

Nieuw protocol

De detailhandel heeft zelf een toezichthouder in het leven geroepen om te zorgen dat winkelbezoekers en medewerkers de maatregelen uit het ’protocol veilig winkelen’ worden nageleefd. In dat protocol staat onder andere dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden, de regels aan de buitenkant van de winkel worden bekendgemaakt en er mag maximaal 1 klant per 10 vierkante meter tegelijk in de zaak zijn.

Als de toezichthouder ’overtredingen’ signaleert kan hulp worden ingeroepen van de lokale overheid. De gemeente kan dan een handhaver op de ondernemer af sturen. Op een speciale website krijgen ondernemers coronatips. Zo wordt de verruiming van openingstijden als optie beschreven of het belonen van bezoek in ’daluren’ met een spaaractie voor een cadeautjestas met lokale producten.