Politie vindt na achtervolging op A2 miljoen euro in auto

Een half miljoen euro werd gevonden in een tas in de auto en nog een half miljoen euro zat in een andere tas die de verdachten vlak voor hun aanhouding uit de auto hadden geworpen. Er is beslag gelegd op het geld en op de auto, maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend.

De politie kwam de verdachten donderdag op het spoor tijdens een verkeerscontrole. De 20-jarige Rotterdamse bestuurder nam de afrit van de A2 en probeerde te vluchten via provinciale wegen tussen Utrecht en Amsterdam. De ontsnappingspoging van het tweetal leidde tot gevaarlijke situaties. Meerdere auto’s moesten uitwijken voor de verdachten en een politieauto raakte beschadigd. Uiteindelijk reed de automobilist weer de A2 terug naar Utrecht op. De politie wist de auto klem te rijden bij Breukelen.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft maandag besloten het voorarrest van beide verdachten met veertien dagen te verlengen.