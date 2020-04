Wéér brand in zendmast, politie Tilburg doet onderzoek

Het vuur was al uit, maar omdat er de laatste tijd elders in het land brand was gesticht in zendmasten, besloot de politie forensisch onderzoek te doen. „We nemen dit heel serieus”, aldus een woordvoerder.

De politie kan niet zeggen wanneer de brand precies is aangestoken. Het werd zaterdag ontdekt, maar het kan ook enkele dagen eerder zijn aangestoken, aldus de woordvoerder.

De afgelopen dagen waren er meerdere branden bij zendmasten. Zo heeft er afgelopen week in het Brabantse Oudenbosch brand gewoed in twee zendmasten, waarbij het volgens de politie vermoedelijk om brandstichting ging. Ook bij twee zendmasten in het Brabantse Veldhoven heeft brand gewoed. In Groningen werd geprobeerd brand te stichten in een zendmast. Ook is aangifte gedaan van brandstichtingen in zendmasten in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen.

Het is niet duidelijk waarom zendmasten doelwit zijn van brandstichters. Vorig jaar constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er groeiend protest is tegen zendmasten vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens actievoerders zou de straling van antennes slecht zijn voor de gezondheid en milieu. Ook zou door sommige complotdenkers worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.