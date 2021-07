Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Nederlandse coronacijfers blijven de goede kant op gaan. Zo staan we qua priktempo wederom in de Europese top. Bovendien is het aantal besmettingen in de afgelopen dagen overwegend gedaald. Alleen in de ziekenhuizen neemt de bezetting nog licht toe. Het leidt tot optimisme bij virologen.