Kim Jong-un feliciteert Queen met jubileum

Royals

Harry en Meghan houden zich op achtergrond bij Trooping the Colour

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben zoals gepland geen zichtbare rol gespeeld tijdens Trooping the Colour. De hertog en hertogin van Sussex waren niet te zien in de live-uitzending op televisie. De twee waren echter wel aanwezig, zo is te zien op foto's die Britse media hebben gepubliceerd.