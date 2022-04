Gewonden en verwoeste woningen na explosies door gaslek in Bilthoven

Vier brandweerlieden zijn gewond geraakt na de gasexplosie in een flatgebouw in Bilthoven, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Zij hebben lichte verwondingen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De families zijn ingelicht.

Fotograaf Menno Bausch was ter plekke na de eerste explosie, en getuige van de tweede. Er was een kleine brand en de situatie leek onder controle, vertelt Bausch. „De pui lag eruit, en glas.” Toen kwam de tweede klap, in het portiek. „Oorverdovend, een steekvlam.” Bausch zegt in 25 jaar fotografie niet zoiets te hebben meegemaakt. „Je ziet mensen omvallen.”

Sjoerd Potters, burgemeester van De Bilt waar Bilthoven onder valt, is ook aanwezig bij de plek van de explosie. Op foto’s is te zien dat twee flatwoningen helemaal verwoest zijn. Van voor naar achter kan door het gebouw gekeken worden. Een grote bult puin ligt eronder. In de straat zijn hulpdiensten massaal aanwezig. Een ambulance is met sirene weggereden, een andere volgde. Veel politie, brandweer en ambulances zijn ter plekke en ook een traumahelikopter was enige tijd aanwezig. Potters geeft om 16.00 uur een persconferentie over de gebeurtenissen.

Rond 09.40 uur werden acht woningen ontruimd nadat bij werkzaamheden bij de flat een gasleiding was geraakt, reden dat de brandweer was opgeroepen. Niet veel later werd nog een blok woningen ontruimd vanwege de verspreiding van het gas. Rond 10.45 uur was er een kleine explosie door het gaslek, waarbij geen gewonden vielen. Rond 11.15 uur volgde een tweede heftigere explosie die de flat vernielde. Volgens omstanders zouden brandweermannen in de kruipruimte van de getroffen flat zijn geweeet om het gas af te sluiten, toen de tweede explosie gebeurde.

Drie woningen volledig ingestort

Bewoners van de getroffen flat in Bilthoven kunnen de nacht niet thuis doorbrengen, laat een woordvoerster van de gemeente De Bilt weten. Het flatgebouw aan de Weegschaal telt 28 woningen, die werden ontruimd na een gaslek en twee daaropvolgende explosies. Voor de bewoners wordt gezocht naar een opvangplek om de nacht door te brengen.

Gas, elektra en water zijn afgesloten. Zodra huisdieren zijn weggehaald uit alle woningen, wordt alles dichtgetimmerd. Ook zal er extra gepatrouilleerd worden om te voorkomen dat er iets wordt geroofd uit de woningen. Acht woningen werden direct na melding van het gaslek donderdagochtend ontruimd. De mensen uit de flats worden opgevangen in het pand van de woonstichting SSW in Bilthoven. „Daar is ook hulpverlening aanwezig voor mensen die geschrokken zijn”, twitterde de veiligheidsregio.