Belgische coronacommissaris moet strijd tegen virus coördineren

De nieuwe coronacommissaris Pedro Facon (rechts) krijgt een ploeg van medewerkers en wordt bijgestaan door een comité van wetenschappers. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

BRUSSEL - België krijgt een ’coronacommissaris’. Die moet ervoor zorgen dat de verschillende overheden in het land niet langs elkaar heen werken of elkaar zelfs tegenwerken in de strijd tegen het coronavirus.