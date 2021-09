Lesmotor raast over de A7 om rij-examen niet te missen

De Landelijke Eenheid reed donderdagmorgen over de A7 bij Oudendijk toen deze twee lesmotoren zag rijden met daarachter de instructeur.

Ondanks dat er met een opvallende politieauto werd gereden, gaf de voorste motorrijder flink gas. Na een meting bleek dat de motorrijder 142 km/u reed waar op dat moment 100 km/u was toegestaan.

Toen de motorrijder staande werd gehouden voor zijn bekeuring, bleek dat deze onderweg was naar het CBR om af te rijden voor zijn motorrijbewijs.

De mannen van de Landelijke Eenheid gaven de motorrijder een paar nodige tips en een bekeuring voor zijn rijstijl. Deze snelheidsovertreding kost hem 420 euro. Of hij nog geslaagd is voor zijn examen is niet bekend.

In tegenstelling tot lesauto's, vrachtauto's of bussen is de bestuurder zelf juridisch bestuurder en niet de instructeur.