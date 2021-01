Trumpfans willen met wapens naar winkelcentrum

De FBI had eerder gewaarschuwd dat gewapende Trumpsupporters onrust kunnen stoken bij parlementsgebouwen van staten. In Alaska dreigde dat scenario. Maar in plaats van het Dimond Courthouse in de stad Juneau op de korrel te nemen, dat in de buurt van het plaatselijke parlementsgebouw ligt, koos een extreemrechtse groepering Dimond Center Mall uit. Dat ligt zo’n 900 kilometer verderop, in Anchorage.

Adres op website

Op een website van een militante pro-Trumpgroep staat dat zondag de grootste gewapende demonstratie ooit moet plaatsvinden. Bij de Capitools van de staten moeten de aanhangers ’fysiek aan de wereld de gigantische hoeveelheid gewapende burgers van ons land’ laten zien.

Het gaat om een platform van de Boogaloo Boys, een groep die zegt een burgeroorlog te verwachten. Op de website staat voor Alaska het adres 800 E. Dimond Blvd. genoemd, de plek van het winkelcentrum.

Vergissing

Foutje bedankt? Ja, stellen regionale media. Maar de manager van het centrum denkt van niet. Voor een protest in Juneau zouden veel mensen moeten vliegen. Bovendien biedt het winkelcentrum veel ruimte. „Ik denk dat het een goed georganiseerde, goed bedacht evenement is”, zegt manager Bob Dye. „Het lijkt me duidelijk dat het breken van de poorten van het Capitool geen ingeving was. Dat is uitgedacht. Gezien de timing en de oproep tot een landelijk protest, tsja, dan moeten wij alle voorzichtigheid betrachten voor de veiligheid van klanten en personeel te waarborgen.”