LIVE | Overheid meldt 527 nieuwe besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft sinds zondagochtend 527 meldingen over nieuwe coronabesmettingen binnengekregen. Het aantal positieve tests ligt daarmee iets hoger dan een dag eerder, toen de GGD'en in het land 508 gevallen rapporteerden.

De cijfers zijn gepubliceerd op het zogeheten coronadashboard van de Rijksoverheid. Trend blijft dat het virus zich momenteel vooral verspreidt onder relatief jonge mensen: de helft van de positief geteste personen is tussen de 20 en 40 jaar, 14 procent is onder de 20, 24 procent is tussen de 40 en de 60 jaar en slechts 10 procent is 60 jaar of ouder.

Over het algemeen zijn de symptomen bij jonge mensen mild. Ouderen lopen een groter risico op een ernstig ziekteverloop. Ziekenhuisopnames zijn momenteel nauwelijks nodig. Op het coronadashboard staat het gemiddelde aantal opnames per dag op 5,3. Tijdens de piek van de uitbraak werden tussen de 500 en 600 mensen per dag in ziekenhuizen opgenomen.

