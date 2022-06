Honderden reizigers uit trein bij Lage Zwaluwe gehaald

De trein is weggesleept, waarna de reizigers zijn overgestapt in een speciale evacuatietrein, laat een woordvoerster weten. De intercity moest eerst geaard worden, omdat mensen die de trein verlieten anders het risico liepen op een schok. Omdat de airco ook was uitgevallen, deelde ProRail water uit in de gestrande trein.

Tussen Dordrecht en Breda en tussen Dordrecht en Oudenbosch is door het incident voorlopig geen treinverkeer mogelijk. De NS verwacht dat zeker de hele avond nog duurt.