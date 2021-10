Gearresteerde advocaat is ook gastdocent: ’Ik dacht: jij lijkt wel erg op Taghi’

Binnenland

Illegale wapenhandelaren opgepakt bij internationale politieactie

Bij een internationale politieactie is een crimineel netwerk in illegale wapenhandel opgerold dat ook in Nederland actief was. De actie van het Europese justitiële samenwerkingsverband Eurojust was vorige maand en er zijn zes aanhoudingen verricht in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Ook zijn 350 vu...