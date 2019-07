Gezin uit Hoorn ondergedoken na ’wraakactie’

Ayoub zegt al maandenlang bedreigd te worden en denkt dat deze dader wraak op hem wil nemen, nadat hij melding heeft gedaan dat volgens hem niet in de haak was, meldt Noordhollands Dagblad. Waarover het precies gaat, wil de 26-jarige Horinees niet zeggen. „Maar het heeft te maken met mijn werk, ik deed gewoon mijn plicht en daardoor word ik nu geterroriseerd en loopt mijn gezin gevaar.’’

Hij wil dolgraag weg uit de Van Beijerenstraat in Hoorn, waar hij woont met zijn vrouw (30) en eenjarige zoontje, maar zowel de gemeente Hoorn als huisbaas Intermaris zeggen op dit moment niks te kunnen doen. Inmiddels is het gezin ondergedoken bij familieleden. Ayoub heeft duizend euro uitgeloofd voor tips die kunnen leiden tot de aanhouding van de dader.

Geen harde bewijzen

Aan de krant laat politiewoordvoerder Roderick de Veen weten dat de recherche druk bezig is met het onderzoek, maar nog niemand heeft aangehouden. „Wij hebben geen harde bewijzen om de man op wie het slachtoffer duidt aan te houden of uit te nodigen voor een gesprek op het bureau. Die bewijzen hebben we nóg niet, maar we hopen dat iemand ons daar wel aan kan helpen.’’

Verhuurder Intermaris zegt in een reactie aan Noordhollands Dagblad de situatie ’heel vervelend’ te vinden, maar ziet geen mogelijkheden om het gezin te helpen. Wij hebben geen ander huis beschikbaar voor ze. Ze zijn ook niet urgent waardoor ze voorrang krijgen. Maar als deze dader het echt op hen voorzien heeft, vrees ik dat ze ook in een ander huurhuis van ons in Hoorn niet veilig zijn’’, aldus Intermaris-woordvoerster Eugenie Buur.

Het gezin heeft zelf een brief gestuurd naar de burgemeester, Jan Nieuwenburg. Hierin vragen ze om hulp. Woordvoerder Jara Hoff laat namens de burgemeester weten de brief ontvangen te hebben. „Wij zullen daarop zo snel mogelijk reageren.”