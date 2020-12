’Weer gerichte zoekactie naar Tanja Groen, nu op de hei’

Tanja Groen (18) uit Schagen verdween in augustus 1993. Ze stond op het punt te beginnen aan de studie gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en had net een kamer betrokken in het dorp Gronsveld, op een half uur fietsen ten zuiden van het centrum van de universiteitsstad. Ze is voor het laatst gezien toen ze vertrok van het slotfeest van de ontgroeningsweek.

Studenten van het ooit door Van Koppen gestarte project Gerede Twijfel bogen zich op verzoek van de politie over de zaak. Dat leidde tot een rapport met concrete aanwijzingen, dat in 2018 werd ingeleverd bij de coldcase-officier van het OM in Limburg. Die liet de onderzoekers van de universiteit al vrij snel weten dat hij het rapport laat voor wat het is.

Dat is nu veranderd, vertelt Van Koppen. "We hebben ze voor het blok gezet. Wij gaan met speurhonden de hei op. De politie assisteert met forensische rechercheurs.’’