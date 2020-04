’Negeer de lockdown en je wordt doodgeschoten’

„Schiet ze dood”, dreigde Duterte in een woeste tv-speech die hij half in het Engels en half in het Filipijns gaf. „Haal het niet in je hoofd om de regering te intimideren. Daag ons niet uit, dat zal je spijten.”

Het macabere is dat veel landgenoten al niet meer opkijken van de spijkerharde orders van hun president. Zo heeft de controversiële leider eerder de oorlog verklaard aan de vele drugsdealers in het land, die vaak zonder pardon én proces worden doodgeschoten. In zijn jongste corona-speech dreigde Duterte ook burgers die ondanks alle waarschuwingen toch in een cel belanden: „Kom je vast te zitten, zoek dan zelf maar uit hoe je aan voedsel komt.”

Op de Filipijnen zijn tot nu toe ruim 2600 gevallen van corona geconstateerd. Er vielen zeker 107 doden, maar vermoedelijk liggen de werkelijke aantallen veel hoger.