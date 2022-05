Nog meer menselijke resten gevonden in opgedroogd meer bij Las Vegas

Een luitenant liet weten dat er ’een zeer goede kans is’ dat er nog meer menselijke resten aangetroffen gaan worden in het opgedroogde meer, waar eerder ook al een lugubere ontdekking werd gedaan.

Schoenen

Vorige week werd een lichaam in een vat gevonden van een persoon die decennia geleden zou zijn vermoord. De rechercheurs denken dat de persoon tussen het midden van de jaren 70 en begin jaren 80 is doodgeschoten. Het slachtoffer droeg namelijk kleding en schoenen die enkel in deze periode zijn gemaakt.

De politie vermoedt dat de maffia in verband kan worden gebracht met de vondsten. Parkwachters zijn ter plaatse om het stoffelijk overschot te bergen. Ook is een lijkschouwer bezig om de doodsoorzaak vast te stellen.

Het waterpeil in het Amerikaanse meer staat momenteel op ongeveer 321 meter boven zeeniveau. Dit is ruim vijftig meter lager dan het waterpeil in het jaar 2000. Deze daling is ontstaan door het extreme watertekort waar de Colorado-rivier mee kampt, de rivier die het meer voedt. Dit allemaal als gevolg van de extreem droge weersomstandigheden.