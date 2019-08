Rotterdam gaststad Songfestival

De strijd ging tussen de havenstad en Maastricht. In totaal waren vijf steden in de race. Drie daarvan: Utrecht, Den Bosch en Arnhem deden gooi naar het gastheerschap maar vielen eerder af.

Het nieuws werd zojuist bekend gemaakt tijdens een live-uitzending op NPO1 en NPO2. Later vanmiddag om 15:00 uur geeft de gemeente een persconferentie.

Mokum bedankte voor de eer

De kansen van Rotterdam namen flink toe nadat Amsterdam zich terugtrok. De hoofdstedelingen konden geen geschikt onderkomen vinden. Een festivalopzet met tenten bleek niet haalbaar. Mokum bedankte daarom voor de eer.

De provincie Zuid Holland ondersteunde het Rotterdamse bid met een royale gift van maar liefst 1 miljoen euro. Ook de gemeente Den Haag heeft steun toegezegd. Burgemeester Aboutaleb had veel vertrouwen in het bid. Rotterdam was immers de meest sexy stad van Nederland, zij hij tegen Radio Rijnmond.

Tipje van de sluier

Afgelopen woensdag werd er al een tipje van de sluier gelicht: op de website van de European Broadcasting Union (EBU), dook plotseling een pagina ’Rotterdam 2020’ op. Kort daarna was de site offline. Waarna er ook een website van Maastricht zichtbaar werd. ’Een foutje’, aldus EBU.