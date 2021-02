14 doden en 170 vermisten na breuk gletsjer

Buitenland

Aardverschuiving schokt Noors dorp: ’Ik zag grote zwarte massa’

Een grote aardverschuiving heeft de Noorse plaats Ask zwaar getroffen. De ravage is enorm in het dorp in het zuiden van het land. De autoriteiten hebben zo’n 500 mensen geëvacueerd. Zeker negen personen raakten gewond, onder hen is één zwaargewonde. Het is nog onduidelijk of ook mensen worden vermis...