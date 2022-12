’Doden en gewonden bij explosies op Russische militaire vliegvelden’

Op de Engels-1-basis in de regio Saratov zouden twee militairen gewond zijn geraakt en twee Tu-95-bommenwerpers werden beschadigd. Roman Busargin, de gouverneur van de regio Saratov, meldde het geluid van explosies, maar specificeerde geen details. Volgens hem is de civiele infrastructuur niet beschadigd. De oorzaak van de explosies is niet bekend.

Dichter bij Moskou is bij de stad Ryazan, op het militaire Dyagilevo-vliegveld, een brandstoftanker geëxplodeerd. Daarbij zijn drie mensen om het leven gekomen en raakten zes mensen gewond, zo meldde het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

Rusland stationeert strategische bommenwerpers met raketten op beide vliegvelden, die het gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. The Guardian meldt dat Rusland na de explosies op de luchtmachtbases zijn laatste raketaanval op Oekraïne heeft gelanceerd. In grote delen van Oekraïne gaat het luchtalarm af. Rusland zou meer dan 100 kruisraketten hebben gelanceerd vanaf land en zee. Oekraïners baanden zich een weg naar schuilkelders in afwachting van de raketaanval.