Taiwanese politie jaagt op verkeerde corona-Nederlander

LEIDEN - De 38-jarige Erik t’ Mannetje uit Leiden wist vorige week niet wat hem overkwam. Terwijl hij nietsvermoedend thuis lag te slapen in de Zuid-Hollandse stad, probeerde aan de kant van de wereld de Taiwanese politie verwoed met hem in contact te komen. De Taiwanezen maakten jacht op een Nederlandse toerist die mogelijk met het coronavirus was besmet en die was ontsnapt uit zijn opgelegde quarantaine in zijn hotel in de de stad Hualien. Daarbij richtten ze per abuis hun pijlen op de Leidenaar.