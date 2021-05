Dak van stacaravan waait over snelweg

Inmiddels is het stuk dak van de weg gehaald en is de route in beide richtingen weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. "Door de wind zien we relatief veel voorwerpen op de snelwegen. We houden alles goed in de gaten, plaatsen rode kruizen waar nodig en sturen weginspecteurs om op te ruimen", zegt Rijkswaterstaat. "Wees alert als je vandaag de weg op moet."