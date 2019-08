Hannelore S. Ⓒ Petra Urban

DEN HAAG - Ze was ongelukkig. Zat gevangen in een uitgeblust huwelijk en in een te dik lijf. Na een maagverkleining viel ze 50 kilo af, en kreeg ze opeens weer aandacht van het andere geslacht. Onder anderen van een Afrikaan die ze via Facebook leerde kennen. Hannelore S. werd verliefd, maar het sprookje kende geen happy end.