Pence zet zich af tegen Trump: ’Zo iemand mag nooit meer president worden’

Trump en hij hebben „andere visies op de toekomst van onze natie en de partij”, aldus de 64-jarige Pence uit de staat Indiana. Hij blikte terug op de gewelddadige bestorming van het Capitool, waarbij 140 agenten gewond raakten. Trump heeft „roekeloos taalgebruik” gebezigd, zei Pence. „Het Amerikaanse volk verdient het te weten dat president Trump ook heeft geëist dat ik koos tussen hem en de grondwet. Nu staan kiezers voor dezelfde keuze. Ik heb voor de grondwet gekozen en zal dat altijd doen.” Iemand die de grondwet niet respecteert „mag nooit meer president van de Verenigde Staten worden.”

Pence was tijdens de bestorming in de Senaat waar de verkiezingsuitslag goedgekeurd moest worden. „Mijn voormalige running-mate blijft volhouden dat ik het recht had om de verkiezingsuitslag aan te passen. Maar president Trump had het toen mis en heeft het nu nog steeds mis.” Hij kon niet anders dan de uitslag goedkeuren, al was die ook volgens Pence teleurstellend. „Ik deel dat. Ik stond op het stembiljet.”

De uitgesproken christelijke Republikein sprak naast Trump ook veelvuldig over zijn geloof, de krijgsmacht en „de democraten en radicaal-links die herhaaldelijk de grondwet met voeten treden.” Hij zei „het door God gegeven recht op leven” te willen beschermen, doelend op beperkingen op abortuswetgeving, en het recht op wapenbezit.