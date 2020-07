Illegaal feest met 500 bezoekers in Amsterdamse bos

Voor het feest was een muziekinstallatie geregeld. Ook werden er lachgasballonnen verkocht. Wie bij de fuif aanwezig wilde zijn moest ter plekke entree betalen.

De Koninklijke Marechaussee was ook ter plaatse gekomen en deelde een foto van het evenement op Instagram. Daarbij stond geschreven: „Toen wij aankwamen rijden, inclusief twee hondengeleiders van de politie, ging de groep uiteen en is het feest tot een einde gekomen. Er zijn geen personen aangehouden.”

Feest in Brabant

Ook in Prinsenbeek (Noord-Brabant) werd afgelopen nacht een illegaal feest gehouden. Er waren ongeveer 250 aanwezigen bij een luid feest in het stiltegebied aan de Polderweg. Een 31-jarige man uit Breda heeft zich bekend gemaakt als organisator.

Door de komst van feestvangers is de grond in het gebied kapot gereden. Ook is er veel troep op het terrein achtergelaten: ballonnen, linten, plastic bakjes en flessen. Aan de organisator is aangegeven dat er een proces-verbaal volgt als er aangifte gedaan wordt van vernieling.