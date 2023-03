Bevolkingsgroei IJsland grootste in bijna driehonderd jaar

De eilandstaat had begin 2023 in totaal 387.758 inwoners, net iets meer dan de stad Utrecht. De meerderheid, 63 procent, woont in of rondom de hoofdstad Reykjavik. Waarom de bevolking van IJsland vorig jaar zo hard is gegroeid, is niet bekend. Dat licht het landelijke statistiekbureau niet toe.

Omdat de bevolking zo klein is en er weinig immigratie heeft plaatsgevonden, lanceerden studenten jaren geleden een app waarmee vrijgezellen kunnen zien of ze geen naaste familie van elkaar zijn. Ook wereldberoemd was de aanwezigheid van IJsland bij het EK mannenvoetbal in 2016. Niet alleen vanwege het synchroon klappen van de supporters, maar ook vanwege de grote opkomst. Bijna 27.000 IJslanders kochten wedstrijdkaartjes, destijds ruim 8 procent van de bevolking.