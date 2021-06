’Massamoordenaar wordt president Iran’

In aanloop naar de verkiezingen beheerst één man het beeld in de straten van Teheran: Ibrahim Raísi. Ⓒ EPA

Op 18 juni zijn er in Iran presidentsverkiezingen. Keyvan Shahbazi, in 1983 naar ons land gevlucht, plaatst ’verkiezingen’ tussen aanhalingstekens. „Het is voor de bühne; iedere Iraniër weet dat de uitvoerende macht naar Ibrahim Raísi gaat.” En deze Raísi staat Shahbazi in het geheugen gegrift.