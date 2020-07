Honderden liters bier in kelder na lek in kroeg Bussum: ’Zonde van het bier’

„Een van de installaties is gaan lekken en de hele kelder stond blank”, zo vertelt eigenaar Rogier Jansen aan NH Nieuws. Aanvankelijk kon hij de oorzaak van de doorgeslagen stoppen niet vinden, totdat hij in de kelder aankwam. „Daar stond ik opeens met twee schoenen in het bier.”

De lekke tank, waar zo’n duizend liter bier in kan, was nog maar een paar dagen geleden aangesloten. En die is nu helemaal leeg. „Doodzonde natuurlijk. Dit kost bij elkaar toch zo’n 4000 piek.”

De brandweer heeft de kelder leeggepompt. „Ik bood ze nog aan om met een glas beneden een biertje te pakken, maar dat kon natuurlijk niet tijdens het werk.” Daarna kon de grote schoonmaak beginnen. „Het is nu allemaal opgeruimd maar als het weer wat warmer wordt, wil ik niet weten hoe dat gaat ruiken.”

Hoe de lekkage kon ontstaan, is nog onduidelijk.