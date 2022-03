Nog even genieten van het weer: ’Volgende week kans op winterse buien’

De dagen worden langer, maar de temperatuur wordt volgens Weeronline komende dagen wat lager. Vanaf donderdag komt de wind uit het noordoosten en tijdens het weekend krijgen we zelfs met een frisse noordenwind te maken. Donderdag is het 16 tot 18 graden en zondag komen de maxima nog maar uit tussen 11 graden in het noordwesten en 16 graden in het zuidoosten.

„Daarmee is het alsnog zachter dan de normale waarden voor eind maart van 10 tot 12 graden. Van zomerse temperaturen is in ieder geval geen sprake”, aldus Weeronline. Vanuit het noorden trekken ook meer wolkenvelden voor de zon langs. Voorlopig blijft het wel droog.

Winterse buien

Tijdens de eerste week van de zomertijd hinten de weermodellen op een verdere daling van de temperatuur. „Waarschijnlijk wordt het halverwege de week maximaal 10 graden en is tijdens de nachten vooral in het binnenland kans op enkele graden vorst”, meldt Weeronline. Er zijn zonnige perioden, maar ook stapelwolken die midden op de dag de zon een tijd tegen kunnen houden.

„Ook is er kans op een winterse bui”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. „Vooral in de avond en nacht is het best koud en dan is wat natte sneeuw niet uitgesloten. Ook kan het tijdens sommige buien hagelen. Wel is de kans op een bui in de middag het grootst en is het in de avond en nacht in het binnenland vaak droog.”