Aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen stijgt

In zijn totaliteit registreerde de commissie vorig jaar niet meer suïcides. In januari, februari en december vorig jaar lag het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf echter hoger dan in eerdere jaren. Gemiddeld overlijden iets meer dan twintig jongeren tot 30 jaar elke maand in Nederland door zelfdoding. In de maanden januari, februari en december 2021 lag dit echter boven de dertig, aldus de commissie. „Dit is een zorgwekkende en verdrietige constatering. Iedere suïcide gaat gepaard met ongekend veel leed.”

Oorzaak

Commissievoorzitter en hoofdonderzoeker bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie Renske Gilissen zegt dat de precieze oorzaak van elke individuele zelfdoding nog niet bekend is. „Er is zelden één oorzaak voor een suïcide, er is vaak sprake van een opeenstapeling van meerdere factoren.”

Volgens Gilissen is het niet zeker, maar wel mogelijk dat de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op de toename. „Contact met leeftijdsgenoten, toekomstperspectief, de wereld ontdekken, vriendschappen vormen is heel belangrijk in deze levensfase. Veel maatregelen hebben direct invloed op deze domeinen.”

