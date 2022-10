Nederlandse honden speuren in Nepal naar pandastropers

De Nederlandse stichting Wildlife Solutions heeft een Patterdale terriër (Bizzy) en een Mechelse herder (Ringo) getraind om sporen van een rode panda te kunnen vinden. In november vertrekken beide honden met begeleiders naar Nepal. Daar worden Nepalese militairen opgeleid om te kunnen werken met de honden. Het is volgens Erik Groenendijk van Wildlife Solutions de bedoeling dat Bizzy en Ringo bij controleposten in het land worden ingezet. Ook gaan de honden mee bij het doorzoeken van woningen en gebieden waar stroperij wordt vermoed.

In 2017 was de Nederlandse Mitch de eerste hond die wereldwijd werd ingezet tegen stroperij. Mitch had het speciaal voorzien op ivoorstroperij in Afrika. Mitch is in 2020 overleden aan een bacteriële infectie, maar ondertussen waren meer honden tegen ivoorstropers opgeleid. Groenendijk was daar ook bij betrokken. Volgens hem gaan er nu voor het eerst honden naar het Himalayagebied. Bizzy en Ringo kunnen ook andere dieren opsporen waarop wordt gejaagd, zoals schubdieren en luipaarden. Het werkgebied van de honden wordt later uitgebreid naar India.