50Plus op de bank en kratten bier bij BBB: zo beleven politici en pers de exitpolls

Eerder vanavond moest de gemeente Den Haag GL-lijsttrekker Jesse Klaver teleurstellen: het was niet de bedoeling dat GL-kopstukken de uitslagen af gaan wachten in poppodium Het Paard. De partijprominenten zullen de uitslag gewoon op het Binnenhof moeten aanschouwen.

VVD

De partij van Mark Rutte mag dan wel de grootste zijn volgens de eerste exitpoll, van een feest is wegens de coronamaatregelen geen sprake. De partijtop bekijkt de exitpolls op de fractie. Volgens campagneleider Sophie Hermans sprong Rutte van de bank bij het horen van de eerste uitslag.

Annemarie Jorritsma, Klaas Dijkhoff, Sophie Hermans, Mark Rutte, Christianne van der Wal en Caroliene Hermans na de eerste exitpoll. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

D66

Staatssecretaris Hans Vijlbrief volgt de uitslagenavond thuis op de bank. „En ik heb zitten gillen” zegt hij. Volgens de tweede exitpoll kan D66 rekenen op 27 zetels. In de Tweede Kamer wordt er al gebeld met kandidaten die op een zetel lijken af te stevenen. Overigens heeft de partij een poultje gemaakt over het juiste aantal zetels. Die werd gewonnen door Salima Belhadj, die 27 goed had.

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag danst op tafel na het zien van de eerste exitpolls. Ⓒ Martijn Beekman

PvdA

De uitslagenavond wordt door politieke partijen en door journalisten dan ook op een heel andere manier beleefd dan normaal. Zo moeten journalisten die bij de PvdA in het Volkshotel in Amsterdam kijken plaatsnemen in hun eigen mini-kantoortje. „Het wordt een hele saaie avond” dreigde de persvoorlichter al.

Bij de PvdA moeten journalisten plaatsnemen in hun eigen minikantoortje. Ⓒ De Telegraaf

SP

De SP volgt de uitslagenavond op het partijkantoor in Amersfoort. Journalisten zitten er apart en moesten bij aankomst een coronatest doen.

BBB

De leden van de BoerBurgerBeweging kijken de exitpolls gezamenlijk op het partijkantoor in Deventer, waar lijsttrekker Caroline van der Plas vandaan komt. Zij mag zich gaan opmaken voor een plaatsje in de Tweede Kamer. De sfeer zit er in Deventer dan ook goed in. De slingers zijn al opgehangen en de champagne is ontkurkt. „Ook is er bier klaargezet”, zegt verslaggever Vincent Triest. Sommige kandidaten zijn in stijl, op klompen, naar het partijkantoor gekomen.

CU

De uitslagenavond van CU is alleen online te volgen via een livestream. De partijtop zit op het partijbureau in Amersfoort, met prominenten Carola Schouten en Arie Slob.

JA21

Bij het van Forum afgesplitste JA21 van Joost Eerdmans gaat het er niet veel anders aan toe. Journalisten zitten gescheiden van de partijleden aan een grote tafel voor een tv-scherm.

50Plus

50Plus-lijsttrekker Liane den Haan zal de exitpolls gewoon thuis bekijken, op de bank in Woerden.

50Plus-lijsttrekker Liane den Haan bekijkt de exitpolls thuis op de bank in Woerden. Ⓒ Aldo Allessie

FVD

FVD wilde eigenlijk tot 21 uur een manifestatie houden in het Amsterdamse Westerpark, maar die werd vroegtijdig afgebroken. Bij het partijkantoor aan de Amsterdamse Herengracht zijn de luiken dicht. Pers is niet welkom.

Denk

De partijprominenten van Denk blijken de uitslagen het liefst in eigen kring af te wachten, zonder pottenkijkers van buitenaf. Een grote verkiezingsposter is op de voordeur geplakt, waardoor het zicht naar binnen wordt geblokkeerd. Later werd er voor het andere raam een Denk-camper geparkeerd.

CDA

Bij het CDA zijn alleen campagneleider Raymond Knops en lijsttrekker Wopke Hoekstra aanwezig voor een reactie op het partijkantoor vlakbij het Binnenhof. Ook enkele journalisten zijn daar aanwezig. Andere CDA-ers wachten de uitslag op andere plekken af.

Volt

Laurens Dassen, de bemondkapte lijsttrekker van Volt kijkt de uitslagen via een livestream samen met de pers in een bedrijfspand. De vier zetels uit de eerste exitpoll werden gevierd met een elleboog. De tweede exitpoll kent de partij 3 zetels toe.

Code Oranje

Code Oranje had plannen om de uitslagenavond in de lounge van het Cars Jeans-stadion in Den Haag kijken, maar of die bijeenkomst doorgaat is nog onzeker. De exitpolls wacht lijsttrekker Richard de Mos liever nog even af.

BIJ1

Verslaggever Mike Muller kijkt samen met zo’n 400 tot 500 anderen mee met de livestream van BIJ1. Live vanuit het Zuidpleintheater in Rotterdam klinkt er rapmuziek en worden tussendoor mensen van de lijst geïnterviewd.

