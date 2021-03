Zo beleven politici en pers de exitpolls

Eerder vanavond moest de gemeente Den Haag GL-lijsttrekker Jesse Klaver teleurstellen: het was niet de bedoeling dat GL-kopstukken de uitslagen af gaan wachten in poppodium Het Paard. De partijprominenten zullen de uitslag gewoon op het Binnenhof moeten aanschouwen.

PvdA

De uitslagenavond wordt door politieke partijen en door journalisten dan ook op een heel andere manier beleefd dan normaal. Zo moeten journalisten die bij de PvdA kijken plaatsnemen in hun eigen mini-kantoortje. „Het wordt een hele saaie avond” dreigde de persvoorlichter al.

JA21

Bij het van Forum afgesplitste JA21 van Joost Eerdmans gaat het er niet veel anders aan toe. Journalisten zitten gescheiden van de partijleden aan een grote tafel voor een tv-scherm.

50Plus

50Plus-lijsttrekker Liane den Haan zal de exitpolls gewoon thuis bekijken, op de bank in Woerden.

FVD

FVD wilde eigenlijk tot 21 uur een manifestatie houden in het Amsterdamse Westerpark, maar die werd vroegtijdig afgebroken. Waar de partijtop de exitpolls bekijkt, is onduidelijk.

De gemeente Amsterdam liet via Twitter weten dat de corona-maatregelen onvoldoende werden nageleefd. Het Openbaar Ministerie kijkt of en welke consequenties dit gaat hebben voor de organisatoren. Waar de partijprominenten de uitslagen zullen kijken, is onduidelijk.

Denk

De partijprominenten van Denk blijken de uitslagen het liefst in eigen kring af te wachten, zonder pottenkijkers van buitenaf. Een grote verkiezingsposter is op de voordeur geplakt, waardoor het zicht naar binnen wordt geblokkeerd. Later werd er voor het andere raam een Denk-camper geparkeerd.

CDA

Bij het CDA zijn alleen campagneleider Raymond Knops en lijsttrekker Wopke Hoekstra aanwezig voor een reactie op het partijkantoor vlakbij het Binnenhof. Ook enkele journalisten zijn daar aanwezig. Andere CDA-ers wachten de uitslag op andere plekken af.

Volt

Laurens Dassen, de bemondkapte lijsttrekker van Volt kijkt de uitslagen via een livestream samen met de pers in een bedrijfspand.

Code Oranje

Code Oranje had plannen om de uitslagenavond in de lounge van het Cars Jeans-stadion in Den Haag kijken, maar of die bijeenkomst doorgaat is nog onzeker. De exitpolls wacht lijsttrekker Richard de Mos liever nog even af.