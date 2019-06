Ergste hitte blijft Nederland bespaard

Tot een landelijke hittegolf zal het volgens Weerplaza vermoedelijk niet komen. "Een regionale hittegolf voor het zuidoosten van het land is nog steeds reëel. Een landelijke hittegolf zal moeilijk worden. Het is nog maar de vraag of het woensdag of donderdag in de Bilt 25 graden wordt", aldus weerman Raymond Klaassen.

In het zuiden van het land blijft het wel zomers warm en is de kans op een regionale hittegolf nog altijd aanwezig. In het noorden en het midden blijft de temperatuur vanaf woensdag ruim onder de 25 graden.

Het zuiden van Duitsland en grote delen van Frankrijk krijgen wel te maken hoge temperaturen voor de tijd van het jaar: 35 tot 40 graden. De hitte wordt veroorzaakt door een zuidelijke stroming.