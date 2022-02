Expertgroep windturbines en gezondheid klapt: ’Doof voor risico’s voor kinderen’

Premium Binnenland

Warmtepomp of zonnepanelen verplicht bij grote verbouwing door nieuwe EU-regels

Woningbezitters die gaan verbouwen, kunnen sinds 1 februari door nieuwe groene regels worden gedwongen om zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn, die in Nederland ondanks felle kritiek en twee protestmoties van de Tweede Kamer is doorgedrukt. Het ein...