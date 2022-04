Paternotte: ik heb ’buikpijn’ van grensoverschrijdend gedrag

De Volkskrant onthulde afgelopen weekend dat er een vertrouwelijke bijlage van een rapport ligt waaruit blijkt dat D66’er Frans van Drimmelen wél grensoverschrijdend gedrag vertoonde. „Ik krijg er buikpijn van”, zegt Paternotte over de kwestie. „Ik wil graag bij een partij horen waar mensen zich veilig voelen, ook jonge vrouwen.”

De fractieleider wil zelf niet over de nieuwe informatie oordelen. „Ik vind het belangrijk dat het bestuur daar naar kijkt, het gaat niet over iemand in mijn fractie.” Hij zegt dat partijleider Kaag en hijzelf de vertrouwelijke bijlage niet hebben ingezien. „Alleen leden van het partijbestuur.”

D66-leden roeren zich na het achterhouden van een vertrouwelijk rapport over grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent. In een open brief eisen ze binnen een week opheldering en binnen drie weken een ’bijeenkomst’ waarop de partijleiding ’verantwoording aflegt’. De partij belooft vrijdag te reageren.

De brief is inmiddels ondertekend door meer dan 150 D66-leden. Die laten in niet mis te verstane woorden hun onvrede blijken over hoe de partij vorig jaar is omgegaan met een MeToo-onderzoek rond Frans van Drimmelen. Die werd in dat onderzoek grotendeels vrijgepleit, maar De Volkskrant onthulde dit weekend dat er een vertrouwelijke bijlage van dat rapport ligt waaruit blijkt dat de partijman wél grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Die bijlage, en de bijbehorende conclusie, werden nooit gedeeld.