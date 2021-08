Politie roept slachtoffer geweldpleging Vught op zich te melden

De politie werd zaterdag rond 15.00 uur gewaarschuwd over een conflict tussen meerdere personen aan de Wederiksingel in Vught, waarbij mogelijk ook was geschoten en iemand gewond was geraakt. Toen agenten ter plaatse kwamen, was er niemand meer aanwezig. Onderzoek wees uit dat na het incident twee auto’s wegreden. Een van die auto’s werd op de A12 gesignaleerd. De bestuurder kreeg een stopteken, maar dat werd genegeerd, waarop een korte achtervolging plaatsvond. De auto eindigde in de vangrail en de inzittenden werden aangehouden.

Ⓒ REGIO 15

Onderzocht wordt nog of er daadwerkelijk is geschoten. „We weten dat er een jongeman gewond is geraakt nadat hij in het gezicht is geslagen. Hij is gewond de buurt ingelopen en naar hem zijn we nog steeds op zoek”, aldus de politie. Ook naar de andere auto wordt nog gezocht.

De politie roept het slachtoffer op contact op te nemen.