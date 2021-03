LIVE | Hugo de Jonge test negatief op coronavirus

12.45 - Merkel wil lockdown voortzetten in april

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt bondskanselier Angela Merkel. Bij vorig overleg met de leiders van de deelstaten werd de lockdown verlengd tot 28 maart, met versoepelingen in het vooruitzicht als het aantal besmettingen zou dalen. Maandagmiddag volgt nieuw beraad, waarbij Merkels inzet is de maatregelen te verlengen tot een nader te bepalen datum in april, melden Duitse media.

Minister Jens Spahn van Volksgezondheid zei vrijdag dat de vaccinatiecampagne de derde besmettingsgolf niet kan voorkomen. In een document ter voorbereiding op het overleg van maandag staat dat de hoge infectiegraad wordt versneld door virusvarianten.

Veel Duitsers staan te springen om herstel van hun vrijheden en de deelstaten liggen doorgaans meer op die koers dan de centrale overheid in Berlijn. Het vorige overleg tussen Merkel en de deelstaatpremiers duurde veel langer dan gepland vanwege onenigheid over de voorwaarden voor versoepeling.

11.35 - Hugo de Jonge test negatief op coronavirus

Demissionair minister Hugo de Jonge mag na vier dagen weer uit thuisquarantaine. Hij moest sinds woensdag binnenblijven, nadat hij via de app CoronaMelder een melding kreeg van mogelijk contact met een besmet persoon. Zaterdagavond bleek dat hij zelf niet besmet was, schrijft hij op Twitter.

De minister liet woensdag weten geen klachten te hebben. Diezelfde dag liet hij zich testen en zaterdag weer.

Door de negatieve testuitslag kan De Jonge zondagmiddag aanwezig zijn bij het Catshuisoverleg, waar gesproken wordt over de coronamaatregelen. Dinsdag volgt een persconferentie met hem en demissionair premier Mark Rutte.

09.35 - EU-top online vanwege toename coronagevallen

Europese regeringsleiders zullen donderdag en vrijdag niet bijeenkomen in Brussel, zoals eerder was gepland. Ze spreken elkaar in plaats daarvan online, via een videoverbinding. Vanwege het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in veel EU-landen heeft voorzitter Charles Michel van de Europese Raad besloten de fysieke vergadering te schrappen.

De pandemiebestrijding is het belangrijkste agendapunt voor de top, in het bijzonder het versnellen van de vaccinaties tegen het coronavirus. De EU kampt onder meer met tegenvallende leveringen van het AstraZeneca-vaccin.

08.00 - OMT-lid De Jong: nog geen ruimte om verder te versoepelen

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT), ziet eigenlijk nog geen ruimte om de coronamaatregelen verder te versoepelen, nu het aantal besmettingen weer toeneemt. Tegen AT5 zegt hij dat het openen van terrassen met Pasen een brug te ver is en dat ook de avondklok moet worden aangehouden.

De afgelopen dagen kwam het aantal geregistreerde besmetting boven de 7000. Volgens Menno de Jong is dat „mogelijk veroorzaakt door de beperkte versoepelingen. De ziekenhuisopnames zijn stabiel hoog. Ze dalen niet verder. Op de intensive care is het wel wat toegenomen.”

Dat komt volgens hem waarschijnlijk omdat vooral jongeren besmet zijn op dit moment. „Zij komen meestal niet in het ziekenhuis terecht. Waar we wel bang voor zijn is dat de kwetsbare bevolking die nog niet gevaccineerd is straks wel besmet raakt. Dan krijg je meer ziekenhuisopnames. Er is een zekerheid: met versoepelingen neemt het aantal infecties toe.”

Terrassen openen, zoals wordt gehoopt door de horecabranche, zit er niet in. „Ik denk vanuit de infectiedruk dat het een brug te ver is. Pasen is over een week of twee. Dat is in mijn optiek te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan zou ik eerdere denken aan kleinere versoepelingen, zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik zeker aanhouden. We zijn er nog niet.”

Menno de Jong spreekt overigens liever niet over een derde golf. „We zitten in de tweede golf sinds september/oktober, die heel lang duurt. Het lijkt een beetje op het alpenlandschap. Het is een grote golf. Ik geloof er pas in als we in het dal komen. We hebben de Mont Blanc nog niet bereikt in het alpenlandschap. Die moeten we ook zien te voorkomen.”

06.40 - Grote versoepelingen na Catshuisberaad niet waarschijnlijk

Het is niet waarschijnlijk dat het kabinet aankomende week veel coronamaatregelen gaat versoepelen, zeggen ingewijden. De meest betrokken ministers overleggen zondag daarover op het Catshuis en aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie over corona met demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Bronnen denken niet dat versoepelingen die eerder werden genoemd er allemaal komen.

Tijdens de vorige persconferentie over corona zei De Jonge dat er eind maart mogelijk weer meer kan, mits de coronacijfers dat toelaten. Zo zouden de terrassen „rond Pasen” weer open kunnen en hogescholen en universiteiten studenten weer deels kunnen toelaten. Ook zou er wellicht meer ruimte komen voor de detailhandel. Verder zou het kabinet met een nieuw reisadvies komen voor de meivakantie en mogelijk ook de zomervakantie.

Maar het aantal coronabesmettingen loopt weer flink op. De afgelopen dagen steeg dit tot boven de 7000. Ook is het zogeheten reproductiegetal weer gestegen. Nu steken honderd coronapatiënten gemiddeld 113 anderen aan. Verder blijft het aantal bezette ziekenhuisbedden hoog.

"Avondklok moet ’er heel snel af’"

Tegelijkertijd neemt de politieke roep om versoepelingen toe. D66-leider Sigrid Kaag zei vrijdag dat de avondklok „er heel snel af moet”, omdat de naleving ervan moeilijker wordt zodra de zomertijd ingaat. Dat is vanaf volgend weekend. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) was vorige week ook optimistisch dat het hoger onderwijs weer deels open kan eind deze maand. D66 steeg vorige week na de verkiezingen naar 23 zetels. De nieuwe politieke verhoudingen worden volgens bronnen mogelijk zichtbaar in het overleg.

Ook vanuit de maatschappij klinkt de vraag om versoepelingen steeds luider. Zo neemt het aantal studenten met depressies en burn-outs toe en staat ook bij horecaondernemers het water tot de lippen. Het afwegen van die belangen met de oplopende coronacijfers is voor het kabinet een „duivels dilemma”, aldus ingewijden.

Het kabinet kondigde tijdens de vorige persconferentie van 8 maart enkele aanpassingen van de coronaregels aan. Zo mogen winkels meer klanten op afspraak ontvangen en kunnen kinderen tot 12 jaar weer naar zwemles. Ook mogen mensen vanaf 27 jaar weer in groepjes van 4 buiten sporten en bewoners van verpleegtehuizen die zijn gevaccineerd mogen 2 bezoekers ontvangen.