Zielig verhaal over dakloze komt als boemerang terug

Dat gaf de spil in het verhaal Mark D’Amico vrijdag toe, schrijft de New York Post. De Amerikaan werd eventjes wereldnieuws toen hij een inzameling startte voor een dakloze. Deze man, ene Johnny Bobbit, zou zijn vriendin 20 dollar hebben betaald toen zij, hulpeloos en in de stress, langs de kant stond met haar auto.

Die 20 dollar was het laatste geld van de drugsverslaafde Bobbitt. Heel Amerika was geroerd door zijn gebaar. Een foto van de bebaarde Bobbitt naast de blonde vriendin van D’Amico deed veler harten smelten. De inzamelingsactie leverde 400.000 euro op.

Getouwtrek om geld

Daarna werd het verhaal steeds opzienbarender. Eerst claimde Bobbitt dat hij van die 400.000 euro nauwelijks iets had gezien. D’Amico en zijn vriendin Kate McClure – de vrouw aan wie Bobbitt zijn laatste geld gaf – maakten alles zélf op.

Een splinternieuwe BMW die het tweetal had gekocht, werd door de politie in beslag genomen. Dakloze Bobbitt claimde van hen nog drie ton.

Maar D’Amico sloeg terug. Bobbitt had wel degelijk 25.000 euro gekregen, liet hij weten, maar die had binnen dertien dagen al het geld besteed aan drugs. Hij moest eerst met geld leren omgaan, vond de ’weldoener’.

Alles blijkt een scam

Voor beide standpunten leek wat te zeggen. Maar al gauw bleek het verhaal nóg weer anders in elkaar te steken: Johnny Bobbitt is weliswaar dakloos, en ook echt verslaafd, maar hij gaf nooit 20 dollar aan Kate. Dat hele verhaal was bij elkaar verzonnen, aldus de aanklagers.

Het meesterbrein achter het verzonnen sprookje was Mark D’Amico. Dakloze Johnny Bobbitt zat in het complot. Die laatste hoeft van de jury de gevangenis niet in en moet zichzelf wel jarenlang in een afkickkliniek laten opnemen. De tortelduifjes hebben minder geluk. D’Amico heeft 5 jaar cel gekregen, zijn vriendin McClure vier jaar.

