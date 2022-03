Overvallers waardetransport gebruikten safehouse: verdachten op camera’s gefilmd

In een gehuurd appartement zijn vier voortvluchtige verdachten, die op 19 mei 2021 wisten te ontkomen aan de politie, neergestreken. Die middag lopen ze daar rond, alsof er niets is gebeurd. Het tv-programma Opsporing Verzocht gaf dinsdagavond camerabeelden van het viertal vrij. Een van de overvallers is de Marokkaanse Belg Ibrahim Akhlal (26). Hij is inmiddels internationaal gesignaleerd en zou reizen met valse identiteitsdocumenten.

De politie heeft één van deze verdachten kunnen identificeren als de 26-jarige Ibrahim Akhlal. Hij is geboren op 14-12-1995 in Sint-Joost-ten-Node in België. Ⓒ opsporing verzocht

Van de anderen heeft de politie de identiteit nog niet vast kunnen stellen, behalve dat ze uitmaken van een zeer professionele dadergroep van Belgische en Franse overvallers. De criminelen gebruikten een appartement in Antwerpen als ontmoetingsplek en waren die bewuste ochtend van de maandenlang voorbereide roof met vijf wagens vanuit België naar Amsterdam gereden.

Edelmetalen

Het voortvluchtige viertal wist te ontkomen met een klein deel van de buit van edelmetalen ter waarde van vier miljoen euro. Het gaat om tonnen met 80 kilo aan platinum, goudkorrels en gesmolten goudbarn. Er werd in totaal aan tientallen miljoenen euro’s aan edelmetalen buitgemaakt. Het grootste gedeelte werd teruggevonden na de arrestatie van de verdachten in Broek in Waterland.

De vier spoorloze overvallers gingen er vandoor met een Audi A4 die zij bij Diemen omruilden voor een BMW waarmee ze naar Rotterdam-Zuid reden. Die wagen is nog steeds niet gevonden.

Kalasjnikovs

Voor het eerst laten de opsporingsdiensten ook beelden van de overval bij Schöne Edemetaal zien. Tien met Kalasjnikovs bewapende overvallers komen die bewuste woensdag 19 mei op klaarlichte dag het bedrijf aan de Meeuwenlaan binnen nadat een Porsche de deur aan gort reed. Binnen worden chauffeurs van het waardetransport overmeesterd. Ze worden op de grond geduwd en vastgebonden. Een aantal houdt de chauffeurs onder schot terwijl anderen dozen met edelmetalen uit de vrachtwagen laden. De dozen zijn zo zwaar dat zij ze met zijn tweeën moeten dragen en er wordt zelfs een vorkheftruck gebruikt. Buiten wordt er in de lucht geschoten om voorbijgangers op afstand te houden terwijl de auto’s worden volgeladen.

Na de overval vluchtten de daders naar het naburige dorpje Broek in Waterland met op hun hielen de politie. De overvallers rijden zich vast in het inmiddels door een politiemacht omsingelde dorp. Ze vluchtten een weiland in waarbij een overvaller, een 47-jarige Fransman, wordt doodgeschoten. Zes anderen werden gearresteerd. Later worden nog drie personen aangehouden. Acht personen zitten nog vast. Een 20-jarige vrouw uit België is op vrije voeten.