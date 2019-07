Storing op Instagram en Facebook

Gebruikers zijn massaal naar Twitter verplaatst om daar onder de hashtag #instagramdown hun beklag te doen. Ze zeggen op Instagram geen ‘stories’ te kunnen uploaden, moeite te hebben om in te loggen en uit hun eigen account te zijn gesloten. Op Facebook kunnen sommigen niets posten.

Niet enkel Instagram en Facebook maar ook WhatsApp lijkt te zijn getroffen door de storing. Vooral in West-Europa en in het oosten van de VS hebben mensen er last van. Zowel WhatsApp als Instagram is onderdeel van Facebook.