Brabantse dief (28) vergeet eigen telefoon na auto-inbraak

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / Danny van den Berg

KAATSHEUVEL - Een niet zo handige auto-inbreker is vrijdag aangehouden nadat hij zijn telefoon had laten liggen in een auto waaruit hij spullen had gestolen. Het gaat om een 28-jarige man uit Tilburg.