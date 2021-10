Verdachten dodelijke brandstichting in Hilversum wilden ’grapje uithalen’

Dat bleek vrijdag tijdens een tussentijdse zitting van de rechtbank in Utrecht. De 17-jarige hoofdverdachte zou de brand hebben aangestoken en werd daarbij geholpen door de 21-jarige Suleiman el H. en Wail el B. (21). Ze hielpen hem door benzine te kopen en naar het huis te rijden. Wail el B. werd onlangs voorlopig vrijgelaten in afwachting van de strafzaak.

Omdat het onderzoek nog loopt, laat die rechtszaak nog enige tijd op zich wachten. De rechtbank besloot daarom vrijdag ook Suleiman el H. voorlopig vrij te laten. Hij heeft geen strafblad en zijn rol in de zaak is nog niet helemaal duidelijk. Zelf geeft hij toe zijn bankpas te hebben uitgeleend aan de hoofdverdachte om benzine te kunnen kopen. „Als ik geweten had dat dit zou gaan gebeuren, had ik dat nooit gedaan”, zei hij.

Een besluit over de verlenging van het voorarrest van de 17-jarige verdachte wordt vrijdag achter gesloten deuren behandeld omdat hij nog minderjarig is.

De politie kwam het drietal op het spoor dankzij camerabeelden. De slachtoffers Vanessa Vos (48) en haar partner Marco Witkamp (49) hadden camera’s aan hun huis gehangen omdat ze al langer werden lastiggevallen en getreiterd door buurtbewoners. Hun woning was eerder bekogeld met stenen en eieren.

Op de camerabeelden is volgens een van de advocaten onder meer te zien dat de 17-jarige hoofdverdachte benzine tegen de deur van de woning aan giet en aansteekt. Ook legt hij een steen klaar die later door een raam van de woning zou worden gegooid. De slachtoffers werden die nacht zwaar gewond uit hun woning gehaald. Vos overleed dezelfde nacht nog, haar partner Witkamp twee dagen later.