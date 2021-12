Salah Abdeslam test positief op corona, proces mogelijk even uitgesteld

Kopieer naar clipboard

De in België geboren Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in november 2015, waarbij 130 doden vielen. Ⓒ ANP/HH

Parijs - Salah Abdeslam is maandag positief getest op corona. Dat berichten Franse media dinsdagavond. Abdeslam is de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in november 2015. Zijn coronabesmetting kan een impact hebben op de hervatting van het proces op 4 januari.