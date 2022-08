Rijn zakt naar uitzonderlijk laag niveau, maar twee keer eerder voorgekomen

De extreem lage waterstand heeft grote gevolgen voor de watervoorziening in Nederland. De scheepvaart ondervindt veel hinder doordat er minder lading meekan en door lange wachttijden bij veel sluizen. In het westen van het land dringt zout zeewater ver het land in. De IJssel staat al zo laag dat waterschap Vallei en Veluwe niet meer iedereen in de Noordelijke IJsselvallei van voldoende water kan voorzien. Elke dag gaan meer veerponten uit de vaart.

De grote rivieren staan zo laag doordat er onvoldoende water wordt aangevoerd vanuit Duitsland en Zwitserland. De waterstand in de Bodensee op de grens van beide landen daalt al sinds half juni en gaat richting de laagste stand die ooit is gemeten in deze tijd van het jaar.

Regenbuien die worden verwacht zijn onvoldoende om structureel iets aan de waterstand te veranderen. Het neerslagtekort gaat richting de hoogste stand die in het zeer droge jaar 2018 is bereikt. Het tekort blijft voorlopig echter nog ver onder de hoogste stand in het recordjaar 1976, aldus het KNMI. Door het neerslagtekort zakt grondwater steeds verder weg. Waterlopen die afhankelijk zijn van regen vallen droog.