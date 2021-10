Premium Het beste van De Telegraaf

’Door maffia geïnjecteerd met kankercellen’ Vrouw uit Volendam ’opereert’ eigen hondje met stanleymes en krijgt voorwaardelijke boete

Door Joost Verhagen Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

VOLENDAM - Een 75-jarige vrouw uit Volendam is maandag door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 300 euro wegens dierenmishandeling. L. K. zou eigenhandig met een stanleymes een operatie hebben uitgevoerd op een van haar hondjes. Het dier is inmiddels overleden, evenals de tweede hond die ze had.