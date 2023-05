Speech Kaag verstoord door demonstrant

Kaag wilde net een betoog beginnen over de verhoudingen met China, toen ze onderbroken werd door een vrouw die luid schreeuwend naar voren liep. Kaag besloot haar op het podium uit te nodigen: „Ik weet niet waar je het over hebt, ik kan je niet horen lieverd. Wil je hier even komen, dan mag je het vertellen.”

Een opvallend moment bij het D66-congres van zaterdag. Sander Schimmelpenninck is één van de sprekers en er gebeurt ineens iets dat voor veel hilariteit in de zaal zorgt.

De demonstrant was feministe Lydia Daniel, die protesteert tegen ’radicale genderideologie’. „Ik voel mij verraden. Door u specifiek, en door de mensen hier in de zaal”, wierp ze Kaag voor de voeten. D66 komt in haar ogen te veel op voor mannen die zich vrouw voelen en toegang willen tot ruimtes voor vrouwen. „Dankzij uw partij hebben mannen hun weg gevonden naar onze sport, onze kleedkamers, naar onze toiletten. Dit is geen vooruitgang, dit is achteruitgang”, klonk Daniels verwijt.

Blokkade

Omdat Daniel haar zegje op het podium mocht doen, leek Kaag de angel er ook meteen uitgehaald te hebben. „Dank u wel voor het momentje, en een heel fijne dag”, zei Daniel. Maar toen Kaag haar verzocht de volgende keer een afspraak te maken, kwam het vuur bij Daniel nog even terug. „Uw partij heeft mij geblokkeerd op sociale media, dat is hoe erg u vrouwen de mond snoert.”

Kaag liet dat laatste verwijt aan zich voorbijgaan: „Ik ga effe lekker door met mijn eigen verhaal.” In dat verhaal hield ze onder meer een pleidooi voor het sluiten van compromissen: „D66’ers hebben idealen. En we nemen verantwoordelijkheid. Wij zijn bereid om de moeilijke klus te klaren. We zijn ook bereid om het landsbelang te plaatsen boven partijbelang.”

Stikstofkwestie

Het leek op het eerste oog een voorzichtig uitgestoken hand richting het CDA, dat vorige maand voor een impasse in de coalitie zorgde met de wens om opnieuw te onderhandelen over de stikstofafspraken in het coalitieakkoord. Maar zo moest het niet gezien worden, zei Kaag na afloop: „Het is veel breder. Ik heb het niet geplakt aan één of twee thema's. Dat is te Haags gedacht.”

Eerder op de zaterdag bleek er bij D66-leden overigens weinig behoefte aan een compromis als het om de stikstofafspraken gaat. Een motie die opriep tot een afzwakking van de stikstofkoers en flexibiliteit rond 2030 werd nagenoeg unaniem weggestemd. De indiener, het jonge D66-lid Tobias den Hollander, kwam niet eens naar voren om zijn motie te verdedigen, slechts een enkeling stemde voor. Leden die tegen waren, roerden zich wel. „Hou de rug recht, of trek de stekker eruit!”, riep een van hen.