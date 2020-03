Radeloze Patricia en Kris in quarantaine in Vietnam

Kris Engel en Patricia Wieberdink in quarantaine op Vietnamees eiland Phu Quoc. Ⓒ Eigen foto’s.

HO CHI MINH - Sinds 15 maart zitten de Nederlandse toeristen Patricia Wieberdink en Kris Engel vast op het Vietnamese eiland Phu Quoc. Ze zijn in quarantaine gezet in een soort ziekenbarak, nadat een passagier op de vlucht van Qatar naar Ho Chi Minh-stad positief was getest op het coronavirus.