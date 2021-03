Live | Minister stelt Britten gerust: ’AstraZeneca-vaccin is veilig’

12.00 - Zorgen om nieuwe Eek-mutant: besmettelijker, dodelijker én beter bestand tegen vaccins

Amerikaanse virologen hebben vorige week in de staat Oregon de zogenaamde Eek-mutant aangetroffen in de Britse variant van het coronavirus. Daarmee is een combinatie ontstaan van het virus dat zich én sneller verspreidt én dodelijker is én beter bestand is tegen vaccins.

11.00 - Minister stelt Britten gerust: AstraZeneca-vaccin is veilig

De Britse minister van Volksgezondheid heeft in een opiniestuk benadrukt dat zijn landgenoten zich geen zorgen hoeven te maken over het AstraZeneca-vaccin. Meerdere Europese landen hebben het gebruik van dat middel opgeschort vanwege meldingen over bloedstollingen bij gevaccineerde mensen. Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die wel doorgaan met inenten.

Minister Matt Hancock schrijft dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf in zijn land meer dan 11 miljoen keer is gebruikt. Het aantal gevallen van bloedstolsels onder gevaccineerde mensen ligt volgens hem niet hoger dan onder de bevolking in het algemeen. „Ik wil lezers van The Sun geruststellen. Er is geen bewijs dat vaccins deze bloedstollingen hebben veroorzaakt”, beklemtoont de politicus in die krant.

Dat laatste is volgens Hancock ook de zienswijze van de Britse toezichthouder MHRA, het Europees Geneesmiddelenbureau, de Wereldgezondheidsorganisatie en „talloze dokters en klinische experts.” Hij belooft in de krant dat de veiligheid bij het vaccineren steeds voorop heeft gestaan.

Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

10.10 - ’Geef vaccin Janssen eerst aan ouderen en kwetsbaren’

Het coronavaccin dat door het Nederlandse bedrijf Janssen is ontwikkeld, moet als eerste worden toegediend aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen, zo adviseert de Gezondheidsraad. Het gaat daarbij om mensen met het syndroom van Down, ernstig overgewicht en neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden.

„Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door Covid-19 voorkomen”, schrijft de raad aan demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Die maakte eerder bekend de eerste levering in april te verwachten.

De Europese Commissie keurde het vaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson, vorige week goed. Het is werkzaam bij volwassenen uit alle leeftijdsgroepen, zo heeft klinisch onderzoek uitgewezen. Uit de grootschalige studies bleek dat het met één prik 66 procent tegen ziekte beschermt en 85 procent tegen ernstiger vormen van Covid-19. „Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen twee dagen zijn verdwenen”, aldus de Gezondheidsraad. Die adviseert het vaccin in te zetten in de huidige vaccinatiestrategie.

Als alle ouderen en mensen uit hoogrisicogroepen zijn gevaccineerd, kan het vaccin ook aan andere groepen worden toegediend. De raad komt later nog met nader advies daarover.

08.35 - Patiënt met slecht afweersysteem krijgt uitnodiging voor prik

Patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt en mensen met een neurologische aandoening waardoor ze ademhalingsproblemen hebben, krijgen vanaf deze week een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Het gaat om ongeveer honderdduizend mensen, maakte gezondheidsinstituut RIVM bekend.

Het betreft onder meer patiënten met bepaalde bloedkankers, patiënten met ernstig nierfalen, mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan en patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis. Zij hebben een extra groot risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door Covid-19.

De patiënten worden gevaccineerd met het vaccin van Moderna. Ze ontvangen de uitnodiging via het ziekenhuis waar zij onder behandeling staan.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt voorrang te geven bij vaccinatie.

08.00 - Australië vraagt EU om miljoen vaccins voor crisis in buurland

Australië gaat de Europese Unie vragen om een miljoen coronavaccins vrij te geven. Die moeten in Papoea-Nieuw-Guinea worden gebruikt om een ernstige uitbraak te bestrijden.„We hebben ervoor betaald en we willen dat die vaccins hier worden geleverd, zodat we ons meest dichtstbijzijnde buurland kunnen ondersteunen”, zei premier Scott Morrison.

De regering van Papoea-Nieuw-Guinea sloeg eerder deze week alarm over het snelgroeiende aantal coronabesmettingen. Regeringschef James Marape zei dat het coronavirus is „losgebroken.” Waarnemers vrezen dat lokale ziekenhuizen mogelijk niet zijn opgewassen tegen het groeiende aantal patiënten.

Die situatie wordt in Australië met groeiende bezorgdheid gevolgd. Morrison sprak de vrees uit dat tijdens een ongecontroleerde uitbraak een nieuwe virusvariant kan ontstaan. Die zou zich dan weer over de regio kunnen verspreiden.

Australië komt het buurland nu te hulp en doneert 8000 coronavaccins. Premier Morrison beloofde dat een miljoen vaccins beschikbaar worden gesteld zodra die arriveren uit Europa. Daar blokkeerde Italië deze maand een levering van 250.000 coronavaccins aan Australië.

06.50 - Europese Commissie presenteert voorstel voor ’coronapaspoort’

Een digitaal certificaat als bewijs dat de eigenaar tegen Covid-19 is ingeënt, of recent negatief is getest, of antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting moet het mogelijk maken om deze zomer vrijer door de EU te kunnen reizen. De Europese Commissie komt woensdag met een voorstel voor een ’coronapas’, dat moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Het uniforme, gestandaardiseerde digitale ’vaccinatiepaspoort’ moet door alle EU-landen worden erkend en dezelfde informatie bevatten. Vooral de traditionele zuidelijke vakantielanden hopen dat het EU-certificaat snel kan worden ingevoerd zodat zij weer zonder poespas toeristen kunnen ontvangen. Die zijn cruciaal voor hun economie.

Demissionair premier Mark Rutte zei vorige maand nog het „te vroeg” te vinden voor besluiten over een coronapaspoort. Maar Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen een inentingsbewijs waarmee reizen of andere uitjes weer zouden kunnen, zei hij toen.

Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet de EU nu beginnen met het opzetten van een digitaal systeem voor een reispas om te voorkomen dat in de zomer een groot deel van de bevolking is ingeënt maar de EU technisch en politiek niet in staat is om de deuren open te gooien. Tegelijk zijn er nog veel vragen, bijvoorbeeld of mensen na vaccinatie nog besmettelijk kunnen zijn. Dan zou alleen een bewijs van inenting mogelijk onvoldoende zijn. Von der Leyen rekent er echter op dat veel duidelijk wordt de komende drie of vier maanden, ook of er wel voldoende vaccins worden geleverd.