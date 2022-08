Waterscout (16) aangehouden voor fotograferen douchende jongeren op kamp

De organisatie meldt dat het een vertrouwenspersoon heeft ingezet om hulp te bieden aan de gefotografeerde jongeren. De beelden zijn, voor zover bekend, niet op sociale media gedeeld, bevestigt de politie.

Het incident kon plaatsvinden ondanks meerdere (veiligheids)maatregelen die zijn genomen om situaties als deze te voorkomen, benadrukt de woordvoerder van Scouting Nederland. Om de douches zijn hekken geplaatst, het gebruik van mobiele telefoons is in de buurt van de douches verboden, er is extra toezicht en de douches zijn alleen overdag te gebruiken.

De scoutingvereniging laat het onderzoek verder aan de politie over. Wel is de jongere verwijderd van het terrein en is niet meer welkom op het terrein. Als de politie het onderzoek heeft afgerond, bekijkt de scouting of het nog aanvullende maatregelen tegen de verdachte neemt. Tegen de beklaagde is een proces-verbaal opgemaakt.

De activiteiten vinden grotendeels op het water van het Nuldernauw bij Zeewolde plaats. Hier komen 4500 scouts van zeven tot achttien jaar op af. Het evenement vindt eens in de vier jaar plaatst en duurt tot aankomende woensdag.