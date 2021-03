Ministerraad voorlopig digitaal door coronabesmettingen

Zowel staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) als verkenner en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben het virus onder de leden. Van Ollongren werd dat donderdagochtend bekend, Keijzer meldde het eerder deze week al.

De verkenningsgesprekken zijn daarom voorlopig ook opgeschort. De gehele bewindsploeg heeft zich laten testen op corona. Van meerdere bewindspersonen is inmiddels al bekend dat zij negatief zijn getest. Anderen zijn nog in afwachting van de uitslag.

Premier Rutte testte ook negatief op het coronavirus, maar hij laat zich zaterdag opnieuw testen omdat hij in contact is geweest met Ollongren. Omdat de twee anderhalve meter afstand van elkaar zouden hebben gehouden, is het niet nodig dat hij in afwachting van de test en uitslag in quarantaine hoeft.